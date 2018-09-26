Yeşilyurt'ta 17 bin öğrenciye trafik eğitimi

YEŞİLYURT Belediyesinin okul öncesi ve okul çağı çocuklarının trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak amacı ile hizmete sunduğu Çocuk Trafik Eğitim Parkı Abdulkadir Eriş İlkokulu 4'üncü Sınıf öğrencilerini ağırladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da takip ettiği eğitim çalışmasında uzman ekipler tarafından teorik ve pratik olarak öğrencilere anlatıldı. Daha sonra uygulamalı eğitime geçen öğrenciler, yaya yolu kullanımı, sinyalizasyon kuralları, bisiklet yolu kuralları ve yaya üst geçidi kullanımını öğrendi. Öğrenciler son olarak ise; akülü araç ile uygulama trafik kurallarını birebir yaşadı. Benzin istasyonu, tribün, alt ve üst geçitler ve trafik levhalarıyla geniş bir alanda eğitime tabi tutulan çocuklar bir yandan eğlenirken diğer taraftan temel trafik kuralları hakkında bilgiler aldı. Öğrencilere trafik kurallarının önemi üzerine tavsiyelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Üç yıldır hizmette olan Çocuk Trafik Eğitim Parkında 17 bine yakın öğrenciye ücretsiz trafik kurallarının öğretildiğini belirterek, "Yılda binlerce vatandaşımızı ne yazık ki trafik kazalarında kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Trafik kurallarını tam manasıyla uyguladığımız zaman bu kazaları minimum seviyeye çekebiliriz. Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumsal sorumluluklarımız gereği üç yıl önce sadece çocuklarımızın faydalanacağı şekilde dizâyn edip hizmete sunduğumuz Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda ilkokullarımızın dördüncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra anaokulu öğrencileri ve engelli kardeşlerimize yönelik çok faydalı eğitimler verdik ayrıca '44 Günde 44 Cami' projemiz kapsamında Yaz Kuran Kursu öğrencilerini misafir ettik. Bu süre zarfında 17 bin öğrencimiz ağırlayarak öncelikle teorik ardından pratik uygulamalarla trafik kurallarını anlattık" dedi.

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