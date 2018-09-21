Yeşilyurt'ta 11 bin 600 bebek ziyaret edildi

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Hayat Seninle Güzel' projesi kapsamında kentte dünyaya gelen 11 bin 600'üncü bebeği evinde ziyaret etti.

Dört yıldır başarıyla yürütülen 'Hayat Seninle Güzel' projesi kapsamında dünyaya gözlerini açan bebeklerin ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmaya devam eden Başkan Çınar, Bozdoğan Ailesinin sevincini paylaştı. Gedik mahallesi Abaza sokakta ikamet eden Bozdoğan ailesine konuk olan Başkan Çınar, Ayşe-Gaffar çiftine hayırlı olsun dileklerini paylaştıktan sonra dünyaya gözlerini yeni açan Irmak Bozdoğan isimli bebeği kucağına alarak sevdi.

'Hayat Seninle Güzel' projesiyle 11 bin 600 aileye misafir olup sevinçlerini paylaştıklarını dile getiren Başkan Çınar, "Bir ailenin en büyük mutluluğu şüphesiz o aileye yeni katılan bireylerdir. O nedenle ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak, geleceğimiz olan bebeklerimize huzurlu bir hayat dilemek için ziyaretlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz içerinde farklı bir yeri bulunan ve dört yıldır başarıyla sürdürdüğümüz 'Hayat Seninle Güzel' projemiz kapsamında 11 bin 600'üncü bebeğimizi ziyaret ederek ailemize hayırlı olsun dileklerini paylaştık. Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğümüzün kontrolünde devam eden projemizin bu sayıya ulaşmasından ayrıca gurur duyuyoruz. Ziyaret ettiğimiz ailelerimizin projeden duydukları memnuniyetlerini bizlerle paylaşmaları projemizin hedefe ulaştığının göstergesidir. Bebeklerin sağlıklı ortamda yetişmesi için elimizden gelen desteği ailelere veriyoruz. 'Hayat Seninle Güzel' projemiz kapsamında Irmak isimli çok tatlı bir çocuğumuzu dünyaya getiren Bozdoğan çiftine misafir olduk, bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar. Ailemize battaniye, dijital ateş ölçer ve bebek eğitimini anlatan kitaptan oluşan hediye paketini hediye ettik. Bozdoğan çiftini tebrik ediyor, Irmak bebeğimizin de vatana ve millete faydalı bir evlat olarak yetişmesini temenni ediyorum" dedi.

Anne Ayşe Bozdoğan da, Başkan Çınar'ın ziyaretinden oldukça mutlu olduklarını söyledi.

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