Yeşilyurt Konakları'nda restorasyon çalışması

YEŞİLYURT'un tarihi konaklarını kültürel yapılarına uygun olarak restore ederek gelecek kuşaklara taşımak adına ciddi yatırımlar yapan Yeşilyurt Belediyesi, Hıroğlu Mahallesi'nde tarihi özelliklere sahip ünlü Yeşilyurt Konaklarının restorasyon çalışmalarına hız verdi.

Konakların sadece müze olmasından öte içerisindeki hizmet alanlarıyla sürekli ziyaret edilebilecek fonksiyonel özelliklere sahip olmasına özen gösteren Yeşilyurt Belediyesi, 'Lezzet Vadisi' projesine büyük bir katkı sağlayacak olan Yeşilyurt Konakları restorasyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yeşilyurt'un tarih kokan mekânları arasında yer alan Hıroğlu Mahallesi'nde yıkılmaya yüz tutmuş tarihi konakları, geçmişle gelecek arasında köprü vaziyeti görmesi adına restore eden Yeşilyurt Belediyesi, bu kapsamda 13 tarihi evi kamulaştırma işlemlerinin ardından cazibe merkezine dönüştürmek adına büyük bir mesafe aldı. Zengin bir turizm potansiyeline sahip Yeşilyurt'un tarihi ve medeniyet anlayışını en sade ve en güzel yansıtan mekânlar arasında gösterilen Yeşilyurt Konaklarında tadilat, bakım ve onarım çalışmaları uzman ekiplerin gözetiminde devam ediyor. Yeşilyurt'un tarihi konaklarının gelecek kuşaklara taşınmasının yanı sıra yöresel yemek, tatlı ve böreklerinin uluslar arası boyutlarda hak ettiği konuma ulaşması adına sürdürülen çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un tarih ve medeniyetinde yatan zenginlikleri 'Lezzet Vadisi' projesiyle ulusla arası boyutlara taşımakta kararlı olduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×