Yeşilyurt Belediyesi personel alımı yaptı

YEŞİLYURT Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 100 personel alımı yaptı.

Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde de istihdam edilecek personeller için Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kura çekimine Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Muaz İçen, İŞKUR Yetkilisi Halil Demirci, Yeşilyurt İlçe Noteri Kemal Yılmaz ile iş başvurusu yapan vatandaşlar hazır bulundu. Noter gözetiminde gerçekleşen kura çekimi sonucunda; işe girmek için başvuru yapan 868 aday arasından 100 kişi Yeşilyurt Belediyesinde işe girmeye hak kazandı. Yeşilyurt Belediyesinde altı ay boyunca istihdam edilecek personeller, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapacaklar. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Yeşilyurt Belediyesinde işe girmeye hak kazanan vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini paylaştı. Yeşilyurt Belediyesinde işe girmek için başvuru yapan 868 kişi arasındaki kura çekimini tamamladıklarını ifade eden Başkan Çınar, "İŞ-KUR Müdürlüğümüz ile imzaladığımız 'Toplum Yararına Çalışma' Programı kapsamında Belediyemizde altı boyunca istihdam edilecek hemşerilerimizi belirlemek üzere noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirdik. 868 kişi arasında isimleri açıklanan 100 vatandaşımızı Temizlik İşler Müdürlüğümüzde istihdam edeceğiz. 2 Ocak 2019 tarihinden itibaren işe başlayacak olan personellerimiz için İŞ-KUR'un bize vermiş olduğu çalışma programını aynen uygulayacağız, çalışma saatlerini buna göre belirleyeceğiz, sosyal hakları yerine getireceğiz. İşe girmeye hak kazanan tüm hemşerilerimize hayırlı olsun, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

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