Yeşilyurt'a 'Tut Elimden' projesine ödül

YEŞİLYURT Belediyesi'nin sağlık problemlerinden dolayı eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan bedensel engelli öğrenciler ile ailelerine ev ortamında eğitim, sosyal psikolojik destek ve motivasyon hizmeti verdiği 'Tut Elimden' projesi İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından ödüllendirildi.

Türkiye çapında büyük yankı uyandıran ‘insan odaklı’ sosyal sorumluluk projeleri teker teker ödüle layık görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sosyal Belediyecilik' alanında ödüllendirdiği 'Keşke' projesinden sonra evde eğitim ihtiyacı olan engelli bireylere okuma- yazma, kültürel, sosyal ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik destek sağlayan 'Tut Elimden' projesi de Türkiye genelindeki bütün yerel yönetimlerin çalışmalarını yakından takip eden İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetimi tarafından ödüle layık görüldü. Hizmet ve sosyal sorumluluk projelerinin ödüllendirilmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında devam ettiğimiz projelerimizle hemşerilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. 'Sen Gelemiyorsan Biz Geliriz' sloganıyla başlattığımız 'Tut Elimden' projemiz kapsamında; evde eğitim ihtiyacı duyan bedensel engelli kardeşlerimize okuma-yazma, kültürel, sosyal ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik destek sağlıyoruz. Yeşilkonaklar ve Gençlik Merkezlerimizde görevli öğretmenlerimiz ev ortamında ders verilmesi uygun görülen bireyleri, haftanın 2 günü ziyaret ederek 2 saatlik ders veriyorlar" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×