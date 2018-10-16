Yeşilyurt'a 103 park

YEŞİLYURT Belediyesi tarafından ilçeye dört yıl içerisinde modern ve nezih alanlara sahip toplam 103 park alanı hizmete sunuldu.

Yeşil alanları ve doğal hayatıyla Malatya'nın akciğeri Yeşilyurt'un geleceğine kalıcı eserler bırakmak adına farklı tasarımları ve hizmet alanlarına sahip sosyal yaşam alanlarının sayısını artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik, Yeşiltepe, Çarmuzu ve İnönü Mahallerinin de ki yeni park alanlarında incelemelerde bulundu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha yeşil ve daha modern Yeşilyurt için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. İlçe genelinde ortak yaşam alanları ve çocuk oyun alanlarını arttırmak için planlı ve programlı olarak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Çınar,"Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının çoğaltılmasını çok önemsiyoruz. İlçemize yeni çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Uygun olan her alanı yeşillendirmek adına bugüne kadar çok ciddi hizmetlerde bulunduk" dedi.

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