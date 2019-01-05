Yeşilyayla, Aile Sağlığı Merkezine kavuşuyor

SAĞLIK yatırımlarıyla önemli projelere imza atan ve ilçe sakinlerini sağlık hizmetlerine en hızlı şekilde ulaştırma hedefiyle çalışmalarına devam eden Yıldırım Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Yeşilyayla Aile Sağlığı Merkezi’nin inşaatı yüzde 75 seviyesine ulaştı.

Yıldırım Belediyesi ile Aslanoba A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında, Yeşilyayla Mahallesi’nde 5. Pınar Sokak ile 3. Akdere Sokak kesişim noktasında inşası süren, tamamlandığında ise Yeşilyayla Mahallesi Hatice Aslanoba Aile Sağlığı Merkezi ismi ile hizmet verecek olan aile sağlığı merkezi, bölge halkına sağlık konusunda önemli imkanlar sunacak. Yıldırım Belediyesi tarafından geride kalan beş yıllık dönemde ilçeye 14 aile sağlığı merkezinin yanı sıra 1 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), 1 gençlik ve sağlık merkezi ve 1 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kazandırılırken, Yeşilyayla Mahallesi Hatice Aslanoba Aile Sağlığı Merkezi de bu hizmet zincirine katılan bir diğer halka olacak. 75. Yıl, Yiğitler, Musababa, Davutkadı, Eğitim, Maltepe, Davutdede, Selçukbey, Akçağlayan, Millet, Millet 2, Yediselviler, Erikli ve Şirinevler’de aile sağlığı merkezleri vatandaşlara şifa dağıtırken, Yeşilyayla’da yapımı devam eden Hatice Aslanoba Aile Sağlığı Merkezi’nde de inşaat seviyesi yüzde 75’e ulaştı.

TALEPLER DOĞRULTUSUNDA HİZMET

Gerçekleştirilen yatırımlarla Yıldırımlıların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşımını sağladıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İnsanların sağlık hizmetlerine kısa sürede ulaşımı, şehirlerin en önemli gelişmişlik parametrelerinden birisi. Biz de hemşerilerimizin bu hizmetten en kolay şekilde yararlanmalarını sağlamak adına projeler geliştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte mahallelerimize donanımlı ve modern sağlık merkezleri kazandırıyoruz. Özellikle bu gibi eski mahallelerimizde genellikle yaş ortalaması da yükseldiği için, vatandaşlarımız sağlık kurumlarının yürüme mesafesinde olmasını arzu ederler. Biz de hemşehrilerimizin bu isteklerine cevap vererek ilçemize aile sağlığı merkezleri kazandırdık. Kısa süre içerisinde merkezin inşasını tamamlayarak doktorlarımızın çok nezih bir ortamda vatandaşlara hizmet etmesini sağlayacak fiziki bir mekan oluşturacağız” diye konuştu.

KESİNTİSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Yıldırım’da asli hizmetlerin yanında doğrudan insanların yaşamına etki edecek çalışmaları gerçekleştirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yatırımın en büyüğünü insan sağlığına yapılan yatırım olarak görüp, sağlık merkezlerimize yenilerini ekliyoruz. İlçemizin en kalabalık nüfusuna sahip bölgesi olan Millet Mahallesi’nde hizmete giren aile sağlığı merkezimiz ile önemli bir eksikliği giderdik. Öte yandan Yediselviler, Sıracevizler ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinin ortak noktası olan bölgeye aile sağlığı merkezi kazandırarak vatandaşlarımızın yürüme mesafelerinde sağlık hizmetine ulaşmalarını sağladık. İnşası devam eden Yeşilyayla Mahallesi Hatice Aslanoba Aile Sağlığı Merkezi de bölgede önemli bir sağlık tesisi olacak. Amacımız insan sağlığının her şeyin önünde olduğu bilinciyle insanlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vererek Yıldırımlıları sağlığına en kısa sürede kavuşturmak. İdeal şehir hedefimiz kapsamında yarınların Yıldırım’ını oluşturmak için hayatın tüm alanları ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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