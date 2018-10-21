Yeşilova Höyüğü’ne yoğun ilgi

İZMİR’de yerleşik hayatın 8500 yıl öncesine dayandığını kanıtlayan buluntuların çıkarıldığı Yeşilova Höyüğü'nü açıldığı 2014 yılı Mayıs ayında 5 bin kişi gezmişti. Ziyaretçi sayısı 2018 yılı itibariyle 80 bin kişiye ulaştı.

Türkiye’nin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Yeşilova Höyüğü ve Bornova Belediyesi Ziyaretçi Merkezi’ne olan ilgi her geçen gün artıyor. Açıldığından bugüne sadece bir atık pil karşılığında gelen ziyaretçiler, uzmanların rehberliğinde merkezi gezip aktivitelere katılabiliyor. Yazının bulunmasından önceki dönemi inceleyen prehistoria alanında uzman arkeologlardan bilgi alan ziyaretçiler, arkeo-park ve neolitik köyde bundan 8500 yıl önce İzmir’de yaşamış insanların günlük yaşamlarında neler yaptıklarını yaşayarak öğrenebiliyor. Ziyaretçiler ayrıca Bornova Belediyesi Ziyaretçi Merkezi’nde sergilenen eserleri de inceleme imkanına sahip oluyor. Anaokulu öğrencilerinden, Türkiye’nin birçok yerinden mimarlık , arkeoloji ve turizm öğrencilerinin de ziyaret ettiği merkez, sergi, söyleşi, yarışma ve konferans gibi birçok aktiviteye de ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar 6 defa ödül kazanan Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi, İzmir’in en çok ziyaretçi çeken alanlarından biri olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

İZMİR, ()

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