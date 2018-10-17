Yeşilova'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'un Yeşilova ilçesinde 20 bin liralık anason, ceviz ve haşhaş hırsızlığı olayının faili olarak yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 15 Ekim'de 20 bin lira değerinde, 400 kilo anason, 200 kilo ceviz ve 100 kilo haşhaş çalan 3 şüpheli Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu aynı gün Denizli'de yakalandı. Yeşilova'ya getirilen şüphelilerden F.A., Ç.A. ve E.K., işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. F.A. ve Ç.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞEKER FABRİKASI HIRSIZLARI DA YAKALKANDI

Diğer yandan 21 Eylül, 29 Eylül ve 5 Ekim tarihlerinde Burdur Şeker Fabrikası içerisindeki atölyelerde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, olayın faillerinin O.A. ve F.C. olduğu tespit edildi. Çevre illerle yapılan iletişim sonrası Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen koordineli çalışma sonucu 2 şüpheli Isparta'da yakalandıktan sonra tutuklandı.

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