Yeşilçam Mahallesi'ne rekreasyon alanı

İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı Yeşilçam Mahallesi'ne yapılan 7 bin metrekarelik rekreasyon alanı Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı.

Bornova Belediyesi, Yeşilçam Mahallesi'nde vatandaşların en büyük isteklerinden biri olan rekreasyon alanının yapımını tamamladı. İçerisinde çocuk oyun alanı, etkinlik alanı, taziye evi ile halı sahanın yanında ağaçlandırma alanı ve spor aletlerinin de yer aldığı 7 bin metrekarelik Yeşilçam Rekreasyon Alanı törenle hizmete açıldı. İzmir manzarasına hakim bir noktada bulunan alanın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'DOĞRUNUN KALESİ YIKILMAZ'

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın yaptığı çalışmalarda başarılı olduğuna vurgu yaparak, "Bergama Belediye Başkanımız Mehmet Gönenç 2 dönem boyunca 10 yıldır çok başarılı bir belediye başkanlığı yapmıştır. Geçmişte ve son 5 yılda İzmir'deki 30 belediye başkanı arasında en başarılı olan Olgun Atila'dır. Kendisi dürüst, namuslu, şerefli ve başarılı bir başkandır. Bu dönem iki başkanımız için de bir mola dönemi olacak. Ama bizler partimiz için çalışmaya devam edeceğiz. 'Doğrunun kalesi yıkılmaz' ve 'Doğru sallanır ama devrilmez' bu iki sözü asla unutmayın" dedi.

BAŞKAN ATİLA'DAN TEŞEKKÜR

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da konuşmasında rekreasyon alanı hakkında bilgi verdi. 5 yıllık çalışma süresinde yanında olan herkese de teşekkür eden Başkan Atila, "45 mahallemizin muhtarlarına, Meclis üyelerimize, spor kulüplerine, üniversitelerimize, STK'lara ve hizmete geçen herkese çok teşekkür ederim. Ama en büyük teşekkürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na ederim. Kendisiyle 10 yıl boyunca çalışma imkanına sahip oldum. Hem Bornova'da hem İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde birlikte hizmet etmenin onurunu yaşadım. Hayatımın en güzel dönemlerini birlikte yaşadık. Kendisi çok büyük bir devlet adamı. Bizler kendisinden çok şey öğrendik ve öğrenmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Rekreasyon alanı açılışına Zeybek gösterisi renk katarken, Yeşilçam Spor Kulübü ile Pınargücü Spor Kulübü'nün minik sporcuları da dostluk maçı yaptı.

İZMİR, ()

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