Yeşilboğaz: Yılda 8 bin çocuk cinsel istismara uğruyor

MERSİN, () - MERSİN Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttığını belirterek, "Adalet verileri, yılda ortalama 8 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını ortaya koyuyor" dedi.

Yeşilboğaz, Mersin Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nce (MESİAD) çocuk istismarı ve çocuk haklarına dikkat çekmek amacı ile düzenlenen 'Önce Çocuk' panelinde Türkiye'deki çocuk istismar olaylarını değerlendirdi. Dünyadaki her 5 çocuktan 2'sinin fiziksel, duygusal ya da cinsel istismara uğradığını belirten Yeşilboğaz, "Uzmanlar cinsel istismar vakalarının ancak yüzde 15'inin adli mercilere intikal ettiğini söylüyor. Dünyada son 4 yılda çocuklara yönelik taciz veya şiddet uygulamaları yüzde 90 arttı. Tecavüzcülerin tahminen yüzde 5'i ortaya çıkarken, yüzde 95'i gizli kalıyor. Ensest ilişkilerin ise binde biri ortaya çıkıyor. 16 yılda 440 bin çocuk doğum yaptı" diye konuştu.

Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttığını dile getiren Yeşilboğaz, şunları söyledi:

"Adalet verileri, yılda ortalama 8 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını ortaya koyuyor. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı verilere bakıldığında; Türkiye genelinde cinsel istismar suçu bölge ve yoğunluk gösterdiği iller bazında incelendiğinde, ceza davalarında açılan toplam suç sayısının 16 bin 348 olduğu görülmektedir. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçu bölge bazında incelendiğinde 4 bin 813 ile en fazla Marmara Bölgesi'nde işlenirken, 2 bin 720 ile Akdeniz Bölgesi takip etmektedir."



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