Yeşil-Beyazlılar finale doğru ilerliyor

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Yıldız Basketbol Takımı (U-16), ODTÜ Spor Kulübü’nü 34-89 skorla yenerek son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Ankara şampiyonluğuna giden Yeşil-Beyazlılar’ın bir sonraki rakibi ise, Çayyolu Basketbol Kulübü olacak. Alt yapı takımlarının elde ettiği başarıların, gelecekte daha büyük zaferler işaret ettiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Geçen yılki başarı grafiğimiz bu yılda devam ediyor. Gençlerimizin ipi göğüsleyip Mamak ilçesine bir kupa daha getireceklerine inancım tam. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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