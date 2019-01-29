Yeşil alanların artması için fidan dağıttılar

BURSA’da, Nilüfer Belediyesi’nin her yıl ‘Geleceğe Sen de Bir Fidan Dik’ sloganıyla gerçekleştirdiği fidan dağıtım kampanyası kapsamında bu yıl 24 bin 224 adet fidan dağıtıldı. Projenin amacının yeşil alan miktarını artırmak olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ‘’Amacımız tüm Bursa’da yeşil alanların miktarını yukarıya çekmek’’ dedi.

Nilüfer Belediyesi, Bursa’daki yeşil alan oranını yukarıya çekmek için fidan dağıtıyor. ‘Geleceğe Sen de Bir Fidan Dik’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara 24 bin 224 fidan dağıtıldı. Ağaçlandırma kampanyasına olan ilginin her geçen yıl arttığını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Sadece Nilüfer’e değil, Bursa’nın dört bir yanından gelen talepleri karşılıksız bırakmadık ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak fidanlarını teslim ettik. Osmangazi, Yıldırım, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinden gelen talepler üzerine bu ilçelerimize fidan gönderdik. Amacımız tüm Bursa’da yeşil alanların miktarını yukarıya çekmek. Yaptığımız çalışmalarla Bursa’nın yeşilini, yeniden canlandırıyoruz” diye konuştu. Kampanya ile bin 84 kişiye limoni servi, ıhlamur, leylandi, çınar, erguvan ve oya ağacı teslimi yapıldı.

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