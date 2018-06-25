Yerleşik yabancılara Türkçe kursu

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin kentte yerleşik yabancılara yönelik Türkçe kursunda, 4'üncü dönem öğrencileri, hafta sonu yazılı ve sözlü sınava girdi. Sınavı başarıyla geçen 30 kursiyer Türkçe dil sertifikasını aldı.

İstanbul ve Ankara'nın ardından Türkiye'de en çok yabancı uyruklunun yaşadığı Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi yerleşik yabancılar için başlattığı Türkçe kursunda 4'üncü dönem sona erdi. Ruslar başta olmak üzere Çin, Suriye, İran, Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan vatandaşlarının katıldığı kurs programında yazılı ve sözlü sınavlar hafta sonu yapıldı. Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte düzenlendiği kursun ardından yapılan sınavlarda 50 ortalama başarısı gösteren 30 kursiyer sertifikalarını aldı.

Sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri kutlayan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Muratpaşa'da çok kültürlü bir yaşam gündelik hayatın bir parçası. Bu çok kültürlülüğü sahiplenip şehrin yerel yönetimi olarak onlara dilimizi öğretiyoruz. Şehir hayatından onlarla daha fazla kaynaşıyoruz" diye konuştu.

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