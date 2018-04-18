Yerleşik yabancılar Patara'yı temizledi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 'Yeni Kaşlılar' olarak adlandırılan yerleşik İngilizler, dünyaca ünlü Patara Plajı'nda temizlik yaptı.

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde oturan İngiliz John Federoxic öncülüğünde Patara Plajı'nda temizlik yapıldı. Etkinliğe, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ve Kaş merkez, Kalkan ve Patara'da oturan 19 İngiliz katıldı. Çöp torbalarıyla dünyaca ünlü Patara Plajı'na dağılan İngilizler, yaklaşık 10 kilometrelik bölümdeki çöpleri topladı. 30 çuvala doldurulan çöpler görevliler tarafından alındı.

John Federoxic, "Kaş, Kalkan, Patara kısacası Türkiye artık bizim vatanımız oldu. Her yıl Turizm Haftası'nda, Patara Plajı'nda temizlik yapıyoruz. Patara Plajı, Türkiye'nin ve Kaş'ın çok büyük zenginliği. Koruyarak, temiz tutarak önce konuklarımıza sunmak, gelecek kuşaklara taşımak hepimizin görevi. Bu yaptığımız temizlik kampanyası da bu görevin bir parçası" dedi.

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