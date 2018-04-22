'Yerel Politika Gençsiz Olmaz Çalıştayı' sona erdi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi ve Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin üniversite ve lise öğrencileriyle gerçekleştirdiği 'Yerel Politika Gençsiz Olmaz Çalıştayı', sertifa töreni ile sona erdi.

Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3 gün süren çalıştaya, üniversite ve liselerden 40 öğrenci katıldı. Çalıştayla, gençlerin yerel yönetimi yakından tanımaları, proje ve fikirlerini beyan etmeleri, yerel yönetimlerde beklentilerinin alınması, karar alma mekanizmalarına etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması amaçlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, öğrencileri belediyenin meclis salonunda kabul etmesi ile başlayan çalıştay, katılım belgesi takdimi ile sona erdi.

Kepez Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen sertifika törenine Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy ve çalıştayda görev alan öğrenciler katıldı. Çalıştay kapsamında gençlere, Kepez Belediyesi'nin kente kazandırdığı önemli hizmetlerinde tanıtımı yapıldı.

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