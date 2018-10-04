Yerel Meclisten, Genel Meclise ziyaret

Salih GÜNER/KIRŞEHİR ()-Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu ve meclis üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kırşehirli Milletvekilleri AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ve MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ı makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundular.

İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu ve üyeleri tarafından yapılan ziyarette Kırşehirli Milletvekilleri İl Özel İdaresi aracılığıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.Kırşehir’in birliktelik içerisinde büyüyeceğini de ifade eden İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, “Kırşehir, büyüyen ve gelişen bir şehir, Türkiye'ye örnek projeler ve hizmetleri gerçekleştiren Kırşehir İl Özel İdaresinin karar mercii olan İl Genel Meclisi'nde görev alan ve Kırşehir halkına hizmet noktasında büyük bir uyum içerisinde çalıştığımız iktidar ve muhalefet meclis üyelerimizin katılımı ile yaptığımız ziyarette çalışmalarımıza büyük destek veren milletvekillerimize teşekkür ederek yeni dönemdeki görevlerinde başarılar diledik. İnşallah bizler her dönemde olduğu gibi bu dönemde de İl Genel Meclisi ile de istişare halinde çalışmaları arttırarak yolumuza kaliteli hizmet anlayışı ile devam edeceğiz” diye konuştu.Karşılıklı istişarenin yapıldığı ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.