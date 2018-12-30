Yeraltı çöp konteynerinde rekor

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, 4 yıl içinde 3 bin 710 çöp konteynerini yeraltına aldı. 49 mahallede 1033 noktada uygulanan yeraltı konteyner sistemiyle Muratpaşa, bu alanda Türkiye çapında kırılması zor bir rekora imza attı.

Yeraltı çöp konteyner sistemi, Muratpaşa Belediyesi'nin yerel yönetimlerde yenilikçi ve çağdaş çözümlerle insan hayatını kolaylaştıran çalışmalarının önemli parçasını oluşturuyor. Üretimi Muratpaşa Belediyesi atölyelerinde gerçekleştirilen ve Türk Patent Enstitüsü tarafından 'Patent ve Faydalı Model' belgesine sahip sistem, 1 Ocak 2015'ten itibaren Muratpaşa'yı kapsayan bir proje kapsamında mahallelere monte edilmeye başlandı.

Proje öncesi sadece 123 konteynerin yeraltında bulunduğu ilçede, 4 yılda yeraltına alınan konteyner sayısı 3 bin 710'a ulaştı. Proje, Kaleiçi mahalleleri Barbaros, Kılıçaslan, Selçuk ve Tuzcular'la birlikte fiziki şartları uygun olmayan Haşim İşcan ve imar problemi bulunan Tarım ve Yeşilova hariç ilçenin tüm mahallerine yayıldı. 49 mahallede 1033 noktada yer alan yeraltı çöp konteynerlerinin 2015 öncesi hariç tamamı Muratpaşa Belediyesi'nce üretildi.

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyesinde üretilen yeraltı çöp konteynerleri bir buzdağını andırıyor. Çöpün toplandığı hazne yeraltında kaldığı için görüntü ve çevre kirliliğini ortadan kaldıran sistem özellikle yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktalarda önemli avantaj sağlıyor. Yerden sağladığı tasarrufun yanı sıra yaya ve araç geçişlerini kolaylaştırırken, site ve okul gibi alanlarda konteynerler sorun olmaktan çıkıyor ve çocukların güvenle oynayabileceği alanlar yaratılıyor.

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