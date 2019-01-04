Yenişehirli balıkçı esnafı denetimden geçti

YENİŞEHİR Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazarda balık satışı yapılan tezgahlarda denetim gerçekleştirdi. Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Standartlara uymayan ürünleri satanlara fırsat vermemek adına denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Yenişehir’de esnaflık yapan balık satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Belediye Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ortak gerçekleştirdiği denetimlerde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na uyulup, uyulmadığı ve satışı yapılan balıkların boy standartlarına uygunluğu kontrol edildi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan denetim sırasında fiyat etiketlerinin görünür ve okunaklı bir şekilde olması, halk sağlığını etkileyecek olumsuzluklara meydan verilmemesi, genel temizlik kurallarına riayet edilmesi, vatandaşları rahatsız etmeden satış yapılması hususlarında hatırlatmalar da yapıldı.

‘SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ’

Belediye Başkanı Süleyman Çelik yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak amacıyla balık pazarımızda bulunan tezgahlar üzerinde denetim gerçekleştirdik. Denetimlerde balıkların tazeliğini, büyüklüklerini ve diğer hususları kontrol ettik. Halkımızın sağılığı ve esenliği ile kaliteli ürünler tüketmesi için kontrollere devam edeceğiz. Standartlara uymayan ürünleri satanlara fırsat vermemek adına denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz. Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları noktasında sorumluluğumuz olduğunu farkındayız” şeklinde konuştu. Denetimleri olumlu bulduklarını dile getiren balıkçı esnafı, bu tür uygulamaların yapılmasının hem kendileri açısından, hem de tüketiciler açısından faydalı olduğuna inandıklarını belirttiler.

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