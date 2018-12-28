Yenişehir’de toplu nikah töreni ile 13 çift dünya evine girdi

BURSA’da, Yenişehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Toplu Nikah Töreni kapsamında 13 çiftin nikahları kıyıldı. Çiftlerin nikahını kıydıktan sonra konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, ‘’Çiftlerimiz inşallah bir ömür boyu birbirlerine destek olarak hayatlarını kolaylaştırırlar’’ dedi.

Yenişehir Belediyesi toplu nikah töreni gerçekleştirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği tören, önceki gün Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Sitesi’nde 13 çiftin katılımı ile gerçekleşti. Törene Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve evlenecek çiftlerin aileleri katıldı. Çiftlerin nikahını kıyan Başkan Çelik, ‘’Yenişehir Belediyesi olarak evlenip resmi nikâhını kıyamamış vatandaşlarımıza, toplu nikâh organizasyonları düzenleyerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belediyemize başvuran 13 çiftimizin nikâhını kıyarak bu sevince ortak oluyoruz. 'Nikâhta keramet vardır' diyerek, bir arada yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce nikâhlarını kıymaları için teşvik edici oluyoruz. Bizim kültürümüz de bunu söylüyor. İmam nikâhıyla evlilik işini çözdüğünü düşünen vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Gün gelir bazen aile içi ufak problemler dahi resmi nikah kıymadıklarından dolayı çiftler için büyük problemler haline gelir. Bunlar her çiftin başına gelebilir. Resmi nikâhlar çiftlerin teminatı oluyor. Bu tarz organizasyonlarda maalesef üzülerek şahit oluyoruz ki, neredeyse çocukları ilkokula başlamış çiftlerin resmi nikâhları yok. Görüyorum ki bu sene başvuran çiftlerimiz daha genç. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Çiftlerimiz inşallah bir ömür boyu birbirlerine destek olarak hayatlarını kolaylaştırırlar’’ şeklinde konuştu.

Nikahları kıyılan çiftlere Belediye olarak çeşitli hediyeler verildi.

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