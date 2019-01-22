Yenişehir’de ‘Kök Hücre’ konulu konferans

BURSA’nın Yenişehir ilçesinde kök hücre ve kan bağışı ile ilgili konferans düzenlendi. ProGramda konuşan kök hücre uzmanı Ramazan Çiçek, katılımcılara kök hücre ve kan bağışı ile ilgili bilgilendir aktardı.

Yenişehir’de kök hücre ve kan bağışı konulu konferans düzenlendi. Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Garnizon ve Hava Meydan Komutan V. Lütfi Kocamanoğlu, kurum daire amirleri ve okul müdürlerinin de katıldığı organizasyonda konuşan kök hücre uzmanı Ramazan Çiçek, katılımcılara konu ile ilgili bilgiler aktardı.

‘KÖK HÜCRE YENİLENEBİLİR’

Ramazan Çiçek, kök hücre naklinde kardeşten uyumun anne babaya göre çok yüksek olduğunu ve bu uyumun yüzde 25 civarında olduğunu, anne-baba uyumunun ise yüzde 1-2 olup çok düşük olduğunu vurguladı. Aile içi uyum verecek kimse yoksa mutlaka akraba taraması yapılması gerektiğini de vurgulayan Çiçek, akraba dışı taramada verici sayısı arttıkça uyum oranında arttığını ifade edip, ‘’Organ bağışı da aslında bir hayat bağışlama, ama kök hücre bağışı çok daha farklı. Organ bağışladığınızda sizin organınızı çıkartıp, bir başkasına takıyorlar. Siz bir şeyinizden eksiliyorsunuz ama kök hücre verdiğinizde hiçbir şeyinizden eksilmiyorsunuz. Çünkü kök hücreleriniz yenilenebilir bir kapasiteye sahip, kendi hücrelerini tekrar oluşturabiliyorlar ve böylece bir kişiye tekrardan bir hayat bağışlamış oluyorsunuz” dedi.

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