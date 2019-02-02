Yenişehir zabıtasından yaya öncelikli trafik çalışmaları

Mehmet BULDU/YENİŞEHİR,(Bursa),() - BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, ilçe sınırlarında yaya öncelikli trafik konusunda bilinç oluşturulması amacıyla Zabıta Müdürlüğü olarak okul ve kavşak giriş ve çıkışlarında düzenleyici tedbirler aldırıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, yaptığı açıklamada, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yapılan değişikliklerle; araç sürücülerine, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda; ilçemiz genelinde, yayaların ilk geçiş hakkına sahip olmasına imkan sağlayan düzenlemelerle ilgili olarak yaya ve okul geçitleri ile kavşak giriş çıkışlarında gerekli işaretlemeler Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde yapıldı" ifadelerini kullandı.

İlçe sınırları içerisinde trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik akışının aksamaması için araç sürücülerinin bilhassa yaya ve okul geçitlerinde trafik levhalarına uyarak yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiği hatırlatıldı.

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