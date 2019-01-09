YENİŞEHİR ve İznik Süt Üreticileri destek ücretlerini aldı

Mehmet BULDU/ YENİŞEHİR(Bursa),() - YENİŞEHİR ve İznik Süt Üreticileri Birliği, süt üreticilerine sağladığı litre başına 9 kuruşluk desteğin ödemesini yaptı. Birlik Başkanı Nazif Tuna, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2018 yılı Temmuz-Ağustos dönemi süt desteklemelerinin 9 kuruştan üreticilerin he saplarını yattığını belirtti.

Yenişehir ve İznik’te süt üretimi yapan çiftçilere Yenişehir ve İznik Süt Üreticileri Birliği desteği sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Temmuz-Ağustos arası planlanan litre başı 9 kuruşluk destek ödemeleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı. Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’2018 yılı Eylül-Ekim ve Kasım ayları desteklemeleri askıya çıktı. Üreticilerimiz bunu takip etsinler. Askıdan indiğinde de önümüzdeki günlerde bunlarda hesaplara yatacak. 2018 yılı Aralık ayı desteklemeleri de ay sonu itibari ile askıya çıkacak ve bu da 15 kuruştan üreticinin hesaplarına yatacak’ dedi.

2019 yılı Ocak-Şubat ve Mart aylarında desteklemenin 25 kuruş olacağını da belirten Tuna, Şu an itibari ile 1 milyon 200 bin TL üreticimizin hesabına yattı. En ölü sezonda bu para üreticiye biraz nefes aldıracak. Bu arada 2017 yılından kalan buzağı desteklemelerinin de önümüzdeki günlerde hesaplara yatacağını öğrendik’’ dedi.

Amaçlarının sütün kalitesini sürekli aynı tutmak olduğunu belirten Tuna, ‘’Yenişehir ve İznik’in sütü gerçekten kaliteli. Biz kalitenin bozulmaması için çaba harcıyoruz. Bu nedenle sütün hemen sağılmasından sonda soğutma tankına girmesi çok önemli. Bunun yanı sıra kırsal mahallelerimizde sık sık kesilen elektriklere karşı da jeneratör desteği sağlıyoruz. Şu an itibari ile Yenişehir ve İznik’de soğutma tankı ve jeneratör ihtiyacı yok. Yenişehir ve İznik’den süt alan üreticiler bundan son derece memnun’’ diye konuştu.

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