Yenişehir'de eğitim toplantıları yapıldı

Mehmet BULDU/YENİŞEHİR,(Bursa),() - BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Kaymakam Suat Seyitoğlu başkanlığında Şehit Ömer Halis Demir Kültür Merkezi'nde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü İlhami Araali, İlçe Jandarma Komutan V. Jan. Kıd. Başçavuş İbrahim Gültekin, Mahalle Muhtarları, Şube Müdürleri ve Okul Müdürleri katıldı. Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür sitesinde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Seyitoğlu, okul güvenliği konusunda eğitim alanında bulunan eksikliklerin tespit edilerek bir an evvel giderilmesi için çalışmalar yapılması gerekliliğini vurguladı. Seyitoğlu, "Eğitim birinci önceliğimiz. Bu nedenle ilçemizde eğitim kalitesini artırmak için bizler elimizden geleni yapıyoruz. Tek amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza en iyi eğitimi verebilmektir" dedi.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu başkanlığında Şehit Ömer Halis Demir Kültür Merkezinde ayrıca 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı da yapıldı. Bu toplantıya ise Garnizon ve Hava Meydan Komutan V. Lütfi Kocamanoğlu, Emniyet Müdürü İlhami Araali, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

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