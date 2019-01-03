Yenişehir'de 5 bin 153 kişiye kurs verildi

Mehmet BULDU/YENİŞEHİR,(Bursa),() - BURSA’nın Yenişehir ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 2018 yılında toplam 5 bin 153 kişiye değişik branşlarda kurs verdi.

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İsmail Güzel, 2018 yılındaki faaliyetlerin 2019 yılında da aralıksız devam edeceğini belirterek, "Özellikle örgün eğitim alamayan vatandaşlarımıza yönelik kurslarımız devam ediyor. 2018 yılı içinde 136 ayrı kursta toplam 5 bin 153 vatandaşımıza kurslar verdik. Bu kursiyerlerimizin yüzde 60’ı bayan" dedi. 12 kişinin toplanıp gelmesi halinde yönetmelikteki tüm kursları açabildiklerini belirten Güzel, ‘2018 yılı içinde Emlak danışmanlığı, avcı eğitimi, Arapça, İngilizce, okuma yazma, yaşlı refakatçılığı, hasta bakımı ve refakatçılığı, kalorifer ateşçiliği, biçki dikiş, el sanatları, ağaç kesme ve boylama, ağaç budama, arı yetiştiriciliği, hijyen, bağımlılıkla mücadele, drama, tiyatro, resim, voleybol, halk oyunları, bilgisayar, İHL öğrencilerine müezzin kayyım kursu, dikey geçiş sınavına hazırlık olmak üzere 186 ayrı dalda kurslarımız oldu. Şu anda da yine kurslarımız devam ediyor. Şu anda gelen talep üzerine cenaze hizmetleri kursumuzu açma hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde 2018 yılında 3 bin 292 bayan kursiyer hizmet alırken bin 861 de erkek kursiyer çeşitli kurslardan yararlandılar.

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