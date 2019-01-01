Yenişehir Belediye Başkanı Çelik yeni yılın ilk saatlerini emniyet ve hastanede geçirdi

Mehmet BULDU/YENİŞEHİR,(Bursa),() - BURSA'nın Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Süleyman Çelik, yeni yılın ilk saatlerini emniyet ile hastanede geçirdi.

İlk olarak Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol amirliğini ziyaret eden Süleyman Çelik’i burada Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Ümit Güner karşıladı. Süleyman Çelik’in ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Güner, "Vatandaşımız yeni yıla huzur ve güven içinde girsin diye ekiplerimiz sabaha kadar yoğun bir tempoda çalışıyor. Bizler de görevimizin başındayız. Belediye Başkanımızın ziyareti bizleri mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz’ dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik de "Vatandaşın huzur ve güveni için canını dişine takıp gece gündüz çalışan emniyet güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni yılın ilk dakikalarında onlarla birlikte olmak istedim. Gerçekten hepsi görevlerinin başında, Rabbim her zaman onların yardımcısı olsun. Yenişehir’de hiçbir tatsızlık yaşanmadan yeni yıla girdiysek bunda onların payı çok büyüktür" dedi.

Belediye Başkanı burada yapılan çay ikramından sonra Yenişehir Devlet Hastanesi'ne geçti. Burada da acil serviste görevli doktor, hemşire ve görevliler ile hastaneye gelen vatandaşlarla sohbet eden Çelik, herkesin yeni yılını kutladı.

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