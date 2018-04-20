Yenipazar'da türkü gecesi

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde sahne alan Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 'türkü' dolu bir gece yaşattı.

Yenipazar Atatürk Kültür Merkezi'nde, Şef Özcan Yılmaz yönetiminde sahne alan Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle Yenipazarlılar'a keyifli saatler yaşattı. Koro, 'Eklemedir Koca Konak', 'Çökertme', 'Candan İleri' gibi 20 türküyü seslendirdi. Salonu dolduranlar türkülere bulundukları yerden eşlik etti. Konserin sonunda koro, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

YENİPAZAR (Aydın), ()

FOTĞRAFLI