YENİMEK’ten ‘Yeni Yıla Merhaba’ konseri

YENİMAHALLE Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) Türk Sanat Müziği Korosu, ‘Yeni Yıla Merhaba Konseri’ni Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şef Derya Bozkurt Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen konsere ev sahipliği yaptı. 80 kişilik dev kadrodan oluşan orkestra, dinleyicilerin de katılımı ile Havada Bulut Yok, Bülbülüm Altın Kafeste, Çökertmeden Çıktımda Halil’im, Vardar Ovası gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün severek dinlediği birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.‘KİŞİSEL GELİŞİMLERİNİ SAĞLIYOR, KENDİNİ KEŞFEDİYOR’YENİMEK kurslarında vatandaşların sadece meslek ve hobi edinmediğini ifade eden Başkan Yaşar, şunları söyledi:“Bu merkezlerde vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde üretilen projeler aracılığıyla kişisel gelişimlerini sağlıyor, kendini keşfediyor. Binlerce insan bu kurs merkezlerinde dostluklar kuruyor, bir oluyor, barış ve kardeşlik içerisinde yaşama kültürünü öğreniyor. Yapmış olduğumuz bu hizmetlerin Yenimahallelilere fayda sağladığını görmek bizleri mutlu ediyor. Yenimahalle’de yaşayan vatandaşlarımız yaşadığı ilçeden keyif alarak yaşasın istiyoruz. Çocuk, genç, yaşlı ayırt etmiyoruz, çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Yenimahalle’de daha yapacak çok işimiz var.”

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