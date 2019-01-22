Yenimahalle’nin havuzlarında tatil yoğunluğu

ANKARA, ()- YENİMAHALLE Belediyesi bünyesinde bulunan Hacı Sabancı, Bülent Ecevit, Turgut Özakman ve Prof. Dr. Mehmet Haberal yüzme havuzları sömestr tatilinde yoğun ilgi gördü.

Yenimahalle Belediyesi havuzları, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar tarafından günün her saati yoğun ilgi görüyor. Havuzlarda uzman eğitmenler tarafından vatandaşlara hizmet veriliyor. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için engellilere uygun halde inşa edilen havuzlardan engelliler de yararlanabiliyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz sınırlarında vatandaşlarımızın sosyalleşmesi için sosyal donatıları her geçen gün arttırıyoruz" dedi.

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