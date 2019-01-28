Yenimahalle’nin dev tesisi açılışa gün sayıyor

YENİMAHALLE Belediyesince Demetevler bölgesinde yaptırılan 'Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi' açılışa gün sayıyor.

28 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesis, pazar alanı ihtiyacına çözüm getirecek ve bölge halkına farklı hizmetler de sunacak. Haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verecek olan tesiste, bay ve bayan yüzme havuzu, Türk hamamı, düğün salonları, gezi alanları ve kafeteryalar da yer alıyor. Bunun yanında tesis içerisinde tiyatro, konser, seminer gibi etkinliklere hizmet verebilecek çok amaçlı salon, gençlik merkezi, ikinci bahar lokali, etüt merkezi ve yaklaşık 150 çocuğa okul öncesi hizmet verebilecek kapasitede anaokulu da bulunuyor. Ayrıca tesiste, bölge halkına ‘taziye evi’ olarak hizmet verecek yaklaşık 200 metrekarelik bir salon da yer alıyor.

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