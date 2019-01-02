Yenimahalle’nin ‘Altın Kuğusu’ fotoğraflarla sergileniyor

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi Spor Kulübü’nün artistik buz pateni branşındaki başarısını dünyaya ve Türkiye’ye gösteren milli sporcu Naz Arıcı'nın başarı öyküsü fotoğraf sergisine konu oldu.

Türkiye Şampiyonluklarının yanı sıra, 2015, 2016, 2017 Yetişkinler Dünya Birinciliğini, 2018 Yetişkinler Dünya ikinciliğini elinde bulunduran Naz Arıcı’yı Fotoğrafçı Ayşe Kaya ‘Altın Kuğu’ adlı belgesel fotoğraf çalışmasında işledi. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) tarafından düzenlenen Sosyal Belgesel Fotoğraf Atölyesi ‘Şehir Hikâyeleri’ isimli fotoğraf sergisi 9 Ocak 2019 tarihinde Goethe-Institut'da sanatseverler ile buluşacak. Türkiye'de önemli sosyal-belgesel fotoğraf projeleri gerçekleştiren Dora Günel eğitmenliğinde, foto öykülerin yer alacağı sergi, 30 Ocak tarihine kadar devam edecek.

'ALTYAPILARIMIZDA SPORCU ORDUSU YETİŞTİRİYORUZ'

Başarılı sporcuyu tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’yi yalnızca kültür ve sanatın değil, sporun da başkenti yaptık. Futboldan hentbola, yüzmeden masa tenisine, buz pateninden bilardoya kadar çok fazla branşta şampiyonlukların sahibi olduğumuz gibi, altyapılarımızda sporcu ordusu yetiştiriyoruz. Naz kızımızı kutluyorum. Destekçisi olmaktan da gurur duyuyorum” dedi.

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