Yenimahalleliler tasavvufta buluştu

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nu tasavvuf musikisini sevenler ile buluşturdu.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ‘Aşk ile’ adlı konserde tasavvuf müziğinin seçkin eserleri yorumlandı. Sanat yönetmenliğini Nebahat Konu’nun yaptığı konserde, izleyenlere koro ve solo olarak tasavvuf musikisinden örnekler sunuldu. Solistler, ‘Derde Düşmüşüm Aşkın Elinden, Gel Gör Beni Aşk Neyledi, Sevdim Seni Mabuduma’ gibi ilahileri seslendirerek katılımcıları mest etti. Konser sonunda koroyu ayakta alkışlayan Yenimahalleli vatandaşlar, kendilerine konseri dinleme imkânı sağladığı için Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür etti.

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