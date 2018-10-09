Yenimahalleli sporcular Gaziantep’te engel tanımadı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü halter takımı sporcuları, Gaziantep’te yapılan ‘Halter Türkiye Şampiyonası’ yarışmasında derece aldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonun 2018 yılı faaliyet programında yer alan“Halter Türkiye Şampiyonası”, 05-07 Ekim 2018 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 48 kulüp ve 118 sporcunun kıyasıya mücadele verdiği şampiyonada, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Hüseyin Çırakoğlu, 90 kilogram da yarışarak, BenchPress’de Türkiye Şampiyonu ve Powerlifting’de genel sıralamada Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca gösterdiği büyük gayret sonrası rakiplerini geride bırakan bir diğer sporcu Mert Kibar, 125 kilogram da yarışarak, BenchPress’de ve Powerlifting’de Türkiye ikincisi oldu.

‘YENİMAHALLE’NİN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın desteğiyle yoğun çalışma programının devam ettiğini belirten Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek, şunları söyledi:

“Sporcularımız, çalışmalarına yıl boyunca ara vermeden devam ediyor. Katıldıkları müsabakalarda başarıya ulaşmak ve ilçemize madalyalarla dönmek için büyük emek harcıyor. Bütün sporcularımıza böylesine anlamlı başarıları kazandıkları ve bu mutluluğu bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Bize vermiş olduğu kesintisiz destek ve sağlamış olduğu çalışma şartları için Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum. Belediyemizin ismini ulusal ve uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bütün spor dallarında, Yenimahalle’nin başarısı için çalışıyoruz.”

FOTOĞRAFLI