Yenimahalleli miniklerin yeni yıl heyecanı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi bünyesinde bulunan anaokullarında yeni yıl kutlamaları gerçekleştirildi.

Mevcut 9 anaokulu ile çocukları birbirinden güzel etkinliklerle buluşturan Yenimahalle Belediyesi, 2019 yılını bin 200 öğrencisi ile karşıladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kutlama yapılan anaokullarından biri olan Barış Manço Anaokulu ve Gündüz Bakım Evi’ne giderek çocukların yılbaşı kutlamasına katıldı. Hazırladıkları gösteri ile alkış toplayan minikler, yılbaşı pastasını da Başkan Yaşar’la birlikte kesti.

Çocukların ve öğretmenlerin yeni yılını kutlayan Başkan Yaşar, "Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. 2019 yılı ülkemize barış, mutluluk ve huzur getirsin. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Ailenizle birlikte nice seneler diliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI