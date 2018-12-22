Yenimahalleli minikler diş taramasından geçti

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi'nde, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi'nin 7-10 yaş grubu öğrencileri diş taramasından geçti.

Belediye diş hekimi tarafından yapılan taramada, ilk olarak öğrencilere ağız bakımının önemi anlatıldı. Muayene öncesi çocuklara diş fırçalama teknikleri, diş çürükleri ve tedavisi, diş çürüklerinin yol açtığı hastalıklar hakkında bilgi veren diş doktoru, daha sonra çocukları diş muayenesinden geçirdi. Dişinde problem tespit edilen çocukların ailelerine tavsiyede bulunan diş doktoru, genel olarak iyi çıkan sağlıklı dişler için öğrencileri tebrik etti. Tarama sonucunda öğrenciler, Yenimahalle Belediyesi'nin doktoruna ve sağlık ekibine teşekkür etti. Daha sonra, çocuklara belediye tarafından aylık diş fırçalama tablosu ve diş macunu hediye edildi.

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