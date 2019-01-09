Yenimahalle’den mağdur aileye yardım eli

ANKARA, ()- ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan Emel Ayağlar’ın (34) evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında harabeye dönen ev için Yenimahalle Belediyesi Emel Ayağlar’a yardım eli uzattı.

Yangından arta kalan yanmış eşyaları toplayan belediye ekipleri, temizlik çalışmaları kapsamında evin ve binanın içini de boyayarak yangının izlerini sildi. Yanan evde ilk olarak neredeyse yok denecek kadar az olan sağlam eşyaları evden tahliye eden ekipler, daha sonra yangının evde bıraktığı tahribatı gidermeye çalıştı. Belediye ekipleri ayrıca, Yenimahalle Belediyesi Elele Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Merkezi’de bağışlardan gelen eşyalarla yardım edecek.

‘KÖTÜ GÜNÜMÜZDE YANIMIZDA OLDULAR’

Yenimahalle Belediyesi’ne minnettar olduğunu dile getiren Emel Ayağlar, “Zor günler geçiriyoruz ama tek tesellim çocuklarıma bir şey olmadı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum, kendilerine minnettarım. Sağ olsunlar elinden gelen ne varsa yapmaya çalıştılar. Kötü günümüzde yanımızda oldular. Ben el işi yaparak geçimimi sağlıyorum ve çocuklarıma bakıyorum. Yangın bizde hem maddi hem manevi derin yaralar açtı. Durumu iyi olan vatandaşlarımızın bana yardım etmesini istiyorum” dedi.

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