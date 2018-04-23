Yenimahalle’de yeşil ve mavi kutular kafelerde yerlerini aldı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ortaklığında atık toplama projesi başlattı.

ÇEVKO ortaklığında başlatılan projede, restoran, kafe gibi yeme içme yerlerinde oluşan cam ambalaj atıkları ile kağıt, plastik, kompozit ve metal ambalaj atıklarının çöpe gitmesini engellemek için atık toplama çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında restoran ve kafeleri dolaşan belediye yetkilileri, yeşil renkli ile mavi renkli geri dönüşüm kutusu dağıttı.

UFAK ADIMLAR BÜYÜK KAZANIMLARA DÖNÜŞECEK

Geri dönüşüm kutuları hakkında işletme sahiplerine bilgi veren yetkililer, yerleştirilen yeşil renkli geri dönüşüm kutusuna cam atıkların, mavi renkli geri dönüşüm kutusuna ise kağıt, plastik, metal ve kompozit gibi diğer ambalaj atıklarının atılmasını söylediler.

Aynı zamanda proje ile işyeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilerin geri dönüşüm konusunda farkındalığının artırılmasının amaçlandığını vurgulayan belediye yetkilileri, “Restoran, kafe gibi yeme içme yerleri en fazla ambalaj atığının oluştuğu alanlardır. İşyeri sahipleri, çalışanlar ve müşterilerin farkındalığı arttıkça ufak adımların büyük kazanımlara dönüşeceği muhakkaktır. Daha bilinçli, çevre dostu ve sürdürülebilir bir geri dönüşüm anlayışıyla hareket edebilmek için böyle bir proje başlattık. Toplanan atıklar belediyemiz ambalaj toplama araçlarıyla, program dahilinde toplanacaktır” şeklinde konuştu.

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