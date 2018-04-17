Yenimahalle’de türküler şiirlerle harmanlandı

ANKARA,()-YENİMAHALLE Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Anadolu ezgilerinin şiirlerle harmanlandığı , 'Şiirler de ağlar Türküler gibi' programına ev sahipliği yaptı. Gecenin sunuculuğunu sanatçı Neşe Dilekçioğlu gerçekleştirdi.

Sesiyle seyircilere duygulu anlar yaşatan Dilekçioğlu, "Ben hep türkü okurum. Ama bir gün fark ettim ki ben çok güzel şiir de yazıyorum. Bir şiir kitabı çıkardım adı “Bir yanım mavi bir yanım şiir”. Bugün sizlere bu kitabımdan şiirler de okuyacağım" dedi. Konuşmasının ardından konuklarını sahneye davet eden Dilekçioğlu, Sanatçı Ece Ata, Şair ve Yazar Mutahhara Arlı ile Elif Nihal Altan ile unutulmaz bir konsere imza attı. Konserde Ece Ata billur sesi ile dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşlara şiirler okuyan Şair Yazar Mutahhara Arlı ve Elif Nihal Altan ise vatandaşlara duygulu anlar yaşattı.Gecenin sonunda Dilekçioğlu, kendi şiirlerini de okudu.

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