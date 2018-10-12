Yenimahalle’de TÜBİTAK 4007 bilim şenliği düzenlendi

ANKARA, () - TÜBİTAK 4007 Bilim ve Toplumu Destekleme Programı kapsamında, Yenimahalle Ergazi Mahallesinde bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokul’unda, ‘Bilim Bakalım Nedir’ adlı bilim şenliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tübitak’ın ortaklığında oluşturulan projeye, Yenimahalle Belediyesi ile farklı üniversitelerden akademisyen ve eğitmenler proje destekçisi olarak katıldı. Şenliğe, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. İlçe okullardan gelen öğretmen ve öğrencilerin destekçi olarak katıldığı bilim şenliğinde, il genelinden binlerce öğrenci bilimle buluştu. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmada bilimsel eğitimin olması gerektiğini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bilginin ve teknolojinin bu kadar önemli olduğu günümüz dünyasında çocuklarımız çağa ayak uydurmalı, çağın gerisinde kalmadan eğitilmelidir. Bunun gibi etkinliklerin düzenlenmesi hem ilçemiz hem de ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyen, aydınlık Türkiye’nin mimarı olacak gençlerin yetişmesi için çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için yapılan bu etkinliklerin devamını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu Müdürü Kemal Gökyer ise, “Okulumuz ile TÜBİTAK’ın ortaklaşa düzenlediği 4007 Bilim Şenliği ile öğrencilerimizi ileriye çok yönlü ve donanımlı olarak hazırlamayı amaç ediniyoruz. Bilim şenlikleri öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin ürettiği ürünleri ve bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşabilecekleri, eğitici ve eğlendirici bir ortam oluşturmayı sağlar. Öğrenciler, üretebilmenin ve bunları çevresiyle paylaşabilmenin heyecanıyla öz güven duygusunu yaşar. Bu derece önem verdiğimiz bu projeye destek veren Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki bu gün burada proje üreten gençler, yarının bilim adamları olacaktır” şeklinde konuştu.

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