Yenimahalle’de 'Su varsa yaşam var' adlı seminer

YENİMAHALLE Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde düzenlenecek olan 'Su varsa yaşam var' adlı seminerin ilki Ata Kurs Merkezi'nde gerçekleştirildi.Uzman Pınar Eroğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek olan seminere, 100'e yakın kursiyer eşlik etti. Seminerde, dünyada ve Türkiye'de su tüketim alışkanlıkları arasındaki farklar, ülkede su israfının sebepleri ve önleme yolları, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için yapılması gerekenler konuşuldu.‘KİŞİSEL GÜNLÜK SU TÜKETİMİ ORTALAMASI 150 LİTREDİR’Uzman Pınar Eroğlu, dünya genelinde kullanılabilir su miktarının son 100 yıl içerisinde büyük oranda azaldığını söyledi. Dünya nüfusunun 20’nci yüzyılda 3 kat artış gösterdiğini ve su tüketiminin 6 katına çıktığını ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:"Ülkemizde bilinçsiz su kullanımı ve davranış haline gelen aşırı su kullanımı nedeniyle kısıtlı olan kaynaklarımızı gelecek nesilleri düşünmeden harcıyoruz. Yapılan araştırmalar, küresel ısınmanın etkisi ile yağışların azalması ve aşırı su tüketimi sonucunda 2030 yılında Türkiye’nin su fakiri ülkeler arasına gireceğini işaret ediyor. Türkiye’de kişisel günlük su tüketimi ortalaması 150 litredir. Büyük şehirlerde bu oran 216 litreye çıkmaktadır. Ayrıca yapılan kötü alt yapı sistemleri ile şehirlere ulaşan suyun yüzde 25’ini yoldayken kaybediyoruz. Ülkemizde son 50 yılda 36 göl kurudu ve su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Alışkanlıklarımızı değiştirmeli, daha az kullanıp, daha çok tasarruf etmeliyiz."'SUYUMUZU İSRAF ETMEYELİM, GELECEĞİMİZİ TÜKETMEYELİM'Gün içinde evlerde kullanılan suyun büyük bir bölümünün temizlikle ilgili konularda tüketildiğini belirten Eroğlu, 5 dakikalık alınan duş sırasında ise 60 litre su kullanıldığını söyledi. 4 kişilik bir ailenin duş süresinin 1 dakika azaltıldığında 18 ton suyun israf olmasını engellediğini kaydeden Eroğlu, şöyle dedi:"Gereksiz çekilen bir sifon, ortalama bir ailede 16 ton suyu israf ediyor. 4 kişilik bir ailenin diş fırçalarken ve traş olurken açık bıraktığı suyun yıllık israf değeri 48 ton olarak hesaplanmıştır. Bina ve dairelerin eskiyen tesisatlarının değiştirilmesi ile tonlarca su kurtarılmış oluyor. Gereksiz çamaşır makinesinin kullanılması ve bulaşıkların elde yıkanması sonucu her aile yıl içerinde 40 tona yakın suyun boş yere harcanmasına sebep oluyor. Çocuklarımızın kıtlık ve susuzluk içerisinde bir dünyada yaşamasını istemiyorsak, tüketim alışkanlıklarımızı ve davranış şekillerimizi değiştirmeliyiz. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi tüketmeyelim."

FOTOĞRAFLI