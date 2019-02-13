Yenimahalle’de okuma yazma seferberliği sürüyor

ANKARA, ()- YENİMAHALLE Belediyesi tarafından Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde düzenlenen okuma-yazma kurslarında eğitimler devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi tarafından 2009 yılında ilki Avcılar Mahallesi’nde açılan ve bugün sayısı 9’a ulaşan okuma yazma kurslarında eğitimler aralıksız devam ediyor. Meydan Kurs Merkezi’nde okuma yazma dersliğini ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kursiyerlerle sohbet ederek “Okumanın yaşı yok. Eğitim çok önemli. Başımıza ne geliyorsa cehaletten geliyor. Sizler çeşitli nedenlerle okuma yazma öğrenememişsiniz. Hepinizi cesaretiniz ve çabanız için tebrik ediyorum” dedi.

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