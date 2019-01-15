Yenimahalle’de miniklere ücretsiz buz pateni eğitimi verilecek

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi Spor Kulübü Senkronize Buz Pateni Takımı, 5-10 yaş grubu arasındaki çocuklara ücretsiz altyapı eğitimi vermeye başladı.

10 yılda tam donanımlı spor tesislerinde hentboldan futbola, bilardodan masa tenisine, yüzmeye kadar birçok branşta binlerce sporcu yetiştiren Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalleli minikleri haftada bir gün antrenörler eşliğinde ücretsiz buz üstünde eğitecek. Antrenmanların ilk haftasında minikler buz üstünde ilk adımlarını atarak, kayma tekniklerini öğrenmeye başladı. Antrenmanları izleyerek çocuklarının heyecanına ortak olan veliler de, çocuklarına tanınan imkânlar için Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür etti.

'Altyapı bünyesine dâhil olan miniklerimizin gözlerindeki ışık benim için yatırımların en büyüğü’ diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de birbirinden farklı branşlarda binlerce sporcu yetiştiriyoruz. Amacımız sporun birleştirici gücünü de kullanarak sorgulayan, düşünen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolundan giden nesliler yetiştirmek. Biz Yenimahalle’de bunun için uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

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