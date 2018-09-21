Yenimahalle’de matem orucu

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Muharrem ayı dolayısıyla Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Şubesi tarafından düzenlenen matem orucu açma ve muhabbet programına katıldı.

Muharrem Ayı’nın temelinin Kerbela Olayı olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Tutulan matem orucu sadece oruç tutmak, susuz kalmak, günlük yaşam içinde bir takım ritüellerini yerine getirmekten ibaret değildir. Muharrem mateminin bir amacı, bir felsefesi vardır. Dünyevi hırsların, iktidar ve güç zehirlenmesinin insanı ve insanlığı yoldan çıkararak nasıl zalimlere dönüştürdüğünü göstermesi açısından ibret vesikası olan Kerbela Olayı, matem orucunun temelidir. Peygamberimizin ehlibeytine olan zulümlerin benzerlerinin yaşanmaması için insanlık değerlerini özümsemek, haklıdan ve doğrudan, adaletten yana tavır alma inancını ve yürekliliğini göstermektir” dedi.

Konuşmanın ardından, lokma duası ile oruçlar hep birlikte açıldı. Dede Cemal Şahin dualarla ve Zakirler Türkan Akbıyık, Eylem Akbıyık ve Eylem Ulusoy da saz eşliğinde deyişler söyledi.

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