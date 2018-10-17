Yenimahalle’de Endüstri 4.0 girişimcilik ve istihdam çalıştayı yapıldı

ANKARA, () – YENİMAHALLE Belediyesi bünyesinde ‘Kariyer 4.0: Endüstri 4.0 döneminde milli, dijital ve cinsiyet eşitlikçi istihdam ve girişimcilik politikaları’ çalıştayı gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı, ORSİAD ve TÜSİAV’ın proje ortaklığını yaparak gerçekleştirilmesi planlanan ‘Kariyer 4.0: Endüstri 4.0 döneminde milli, dijital ve cinsiyet eşitlikçi istihdam ve girişimcilik politikaları’ projesinin ikinci ayağı ‘Girişimcilik ve İstihdam Çalıştayı’, 01-04 Ekim2018 tarihleri arasında Ankara Etap Altınel Otel’de gerçekleştirildi. Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, Teknoloji, Ar-Ge, Bilim ve İnovasyon Derneği(TABİD) Başkanı Nuray Başar ve Ankara Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. Ali Sınağ girişimcilik, istihdam ve üniversiteler ile sanayi ortaklığı üzerine üniversite öğrencilerine konuşma yaptı.

GENÇLER VE İŞ DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 18-30 yaş arası 20 Üniversite öğrencisi, Endüstri 4.0 devrimi, girişimcilik, istihdamda toplumsal cinsiyet, istihdam, eğitim ve yeni dijital mesleki yeterlilikler konularında eğitim aldı. Geleceğin mesleklerini keşfetme imkânı bulan gençler, ileride yapacakları meslek seçimleri konusunda bilgi sahibi oldular. Ankara Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. Ali Sınağ, gençlere kariyer gelecekleri, üniversite öğreniminin önemi ve eğitim hayatları süresince hangi konularda kendilerinin geliştirmek zorunda olduklarının farkındalığını yaratarak, gençlerle fikir alışverişinde bulundu. Özelikle yabancı dil eğitiminin ve alanında uzmanlaşmanın önemine vurgu yapan Sınağ, günümüzde üniversiteler ve sanayi kollarının işbirliğinin üretimin artması ve donanımlı iş gücünün oluşturulması için olmazsa olmaz bir husus olduğunu söyledi.

HEDEF DONANIMLI GENÇLERİN YETİŞMESİ

Toplamda iki yıl sürecek projenin bundan sonraki aşamasında, üniversite öğrencileri arasında araştırma anketleri uygulanması ve üniversite mezunu gençler ile ikinci meslekler çalıştayı düzenlenerek, ülkemizde geleceğin istihdam ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde katkı sunularak, sanayi kollarının tecrübe ve bilgisi, geleceğin çalışanları ve yöneticileri olan gençlere aktarılacak.

FOTOĞRAFLI