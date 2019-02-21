Yenimahalle’de atıklar kaynağında ayrıştırılıyor

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi, değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması için ilçenin 11 noktasında 'Mobil Atık Getirme Merkezi' yerleştirdi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında geri kazanılması mümkün, değerlendirilebilir atıklar diğer atıklardan ve birbirinden ayrı olarak Mobil Atık Getirme Merkezlerinde toplanıyor. Mobil Atık Getirme Merkezleri, Yenimahallelilerin etkin olarak kullanabileceği noktalara kurulurken vatandaşlar da beklenilenden çok daha kısa sürede projeye katılım sağladı. İlçenin 11 noktasında hizmet veren Mobil Atık Getirme Merkezlerinde, ayrı ayrı atık girişlerinden kâğıt, plastik, metal, cam, elektronik atık, bitkisel yağ ve atık pil olmak üzere 7 kalemde atık toplanacak. Böylece hem ekonomi kazanacak hem de doğa korunacak.

Kısa zaman içinde ilçenin daha fazla noktasında uygulamanın artarak devam edeceğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bir dünya sorunu olan çevre kirliliği ile mücadeleye yaşadığımız sokakta, mahallede ve ilçede başlamalıyız. Atıkların geri kazanılması ile doğal kaynaklar ve enerji kaynakları korunacak, su kaynakları ve havanın kirlenmesi önlenecek, küresel ısınmaya neden olan sera gazı en az seviyeye indirilecektir” dedi.

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