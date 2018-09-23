Yenimahalle’de aşure dağıtıldı

YENİMAHALLE Belediyesi tarafından Alevi mezhebinden vatandaşların hizmetine sunulan Serçeşme Cemevi ve Kültür Merkezi, Muharrem ayı dolayısıyla matem orucu tutan vatandaşları “Muharrem Cemi ve Aşure Lokması”nda bir araya getirdi.

Etkinliğe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'KERBELA OLAYI, MATEM ORUCUNUN TEMELİDİR'

Dede Cemalettin Şenol ve zakirler Medet Sönmez ve Yılmaz Tosun’un saz eşliğinde deyişler söylediği günde, birlik ve beraberlik mesajları verildi.Daha sonra sahneye koyulan aşureyi karıştıran vatandaşlar, dağıtılan aşureleri yedi. Muharrem Mateminin bir amacı ve felsefesi olduğuna değinen Başkan Yaşar, “Dünyevi hırsların, iktidar ve güç zehirlenmesinin insanı ve insanlığı yoldan çıkararak nasıl zalimlere dönüştürdüğünü göstermesi açısından ibret vesikası olan Kerbela Olayı, matem orucunun temelidir. Peygamberimizin ehlibeytine olan zulümlerin benzerlerinin yaşanmaması için insanlık değerlerini özümsemek, haklıdan ve doğrudan, adaletten yana tavır alma inancını ve yürekliliğini göstermektir” dedi.

'MUAVİYE VE OĞLU YEZİD ZALİMLİĞİN SEMBOLLERİ OLMUŞTUR'

Hz. Ali ile Muaviye arasında, sonra onların oğulları olan İmam Hüseyin ile Yezid arasındaki mücadeleyi basit bir “iktidar kavgası” olarak görmemek gerektiğini belirten Yaşar, “Bu mücadele asıl olarak mazlum ile zalimin mücadelesi olduğu gibi, özgürlükle esaretin, hak ile batılın, insani değerlerini kaybetmişlerle, insan olanların ayrışmasını da simgeler. Çünkü İmam Hüseyin, haksızlığa tavır almış, canı pahasına Yezit’e biat etmemiştir. Bundan dolayı da, Hz. Ali ve oğlu İmam Hüseyin mazlumluğun, direnişin ve adaletin, Muaviye ve oğlu Yezid ise zalimliğin sembolleri olmuştur” diye konuştu.

'HEPİMİZ BÜYÜK BİR ÇINARIN DALLARIYIZ'

Göreve geldiği günden bu yana herkese eşit mesafede yaklaştığını ve ayrım yapmaksızın herkese hizmet verdiğini de vurgulayan Fethi Yaşar, “Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız. Aynı toprağa kök saldık, aynı topraktan beslendik, farklı bakış açımız, farklı düşünmemiz ve farklı davranmamız bizim inanç ve itikat zenginliğimizin göstergesidir ancak yolumuz birdir. Göreve geldiğim günden bu yana herkese eşit mesafede yaklaştım. Kimseyi dinine mezhebine göre ayırt etmedim” dedi.

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