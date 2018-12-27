Yenimahalle zabıtasından yılbaşı denetimi

ANKARA, ()- YENİMAHALLE Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi iş yerlerine gıda denetimi yaptı.

Zabıta ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı yılbaşı geçirmeleri için ilçe genelinde hizmet veren tavuk, kuruyemiş, tatlı ve alkollü içecek satışı yapan yerleri denetimden geçirdi. Zabıtalar, satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihini, personelin sağlık karnesini ve mekânın temizliğini inceledi. Aynı zamanda iş yerlerinin çalışma ruhsatının olup olmadığını da kontrol eden ekipler, mekân sahiplerine halk sağlığı için uyarılarda da bulundu.

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