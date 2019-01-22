Yenimahalle'nin çeyrek finalde

ANKARA, () - HENTBOL Bayanlar Türkiye Kupası 2’nci tur maçları tamamlandı. 4 grupta oynanan maçların ardından A grubunda bulunan Yenimahalle Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.

Maçlarda seriye bağlayan Yenimahalle Kadın Hentbol A takımı, 3'te 3 yaparak Türkiye Kupası Çeyrek Finali’ne yükseldi. Müsabakalarda ilk olarak Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nü 38-19, ardından Görele Belediyesi Spor Kulübü’nü 36-25’lik skorla yenen ve Ardeşen Gençlik Spor Kulübü'nü 36-29’luk skorlar mağlup eden Yenimahalle Belediyespor, çeyrek finale yükseldi. Yenimahalle Belediyespor, çeyrek finalde Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 27 Şubat, rövanş ise 16 Mart 2019 tarihinde oynanacak.

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