Yenimahalle lidere geçit vermedi

HENTBOL Bayanlar Süper Ligi 12'nci haftasında Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sahasında lig lideri Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü 27-26 yendi.Yenimahalle’nin Altın Kanatları Melekleri 12’nci hafta mücadelesinde ligin güçlü ekiplerinden Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü ağırladı. Maça konuk ekip hızlı başladı. İlerleyen dakikalarda oyuna ortak olan mavi-beyazlı ekip hücumda ve savunmada iyi bir performans göstererek soyunma odasına 14-12 üstün girdi.İKİNCİ YARI KIRAN KIRANA GEÇTİİkinci yarıda daha istekli oynayan taraf ev sahibi Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü oldu. Genç oyuncularının direnç göstermesiyle savunmada ve hücumda diri bir görüntü çizen Ankara ekibi özellikle Nurceren, Beyza ve genç Ceylan ile skorlar üretti. Son anına kadar çekişmenin devam ettiği mücadele de gülen taraf 27-26’lık skorla Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü oldu. Genç oyuncularıyla kritik mücadeleden galip gelen Yenimahalle Belediyesi’nde maçın en skorer ismi 6 golle genç Ceylan Aydemir oldu. Başarılı oyuncuyu 4 golle Andrea Beleska, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu, Anastasıa Snıtsyna takip etti.

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