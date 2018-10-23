Yenimahalle İkinci Bahar Merkezi yeni yıla hazır

ANKARA, () – YENİMAHALLE Sosyal Tesisi ve Pazar Yeri içerisinde bulunan İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi’nde, üyelerin ve kursiyerlerin motivasyonunu arttırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesi’nin 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik Gazi Mahallesi, Karşıyaka, Şentepe, Ata Mahallesi ve Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisinde bulunan İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri, ilçe sakinlerinin kültürel ve sosyal alanlardaki çalışmalarına devam ediyor. Yıl boyunca yapılan etkinliklerle verimli zaman geçirilecek olan merkezde, yeni dönemde eğitimi verilecek drama ve dans alanında uygulamalı tanıtımlar yapıldı. Drama ve dans alanında uygulamalı tanıtımların yapıldığı merkezde, ikinci bahar sakinleri, salsa ve bachata’nın yanında zeybek ve Ankara havası oynayarak, halaylar çekerek, yeni döneme merhaba dedi. Drama yöntemi kullanılarak tiyatro çalışmalarının yapılacağı merkezde kursiyerler, Drama Eğitmeni Yasemin Yaner Karameşe eşliğinde sahne teknikleri, vurgu ve tonlama, doğaçlama yöntem teknikleri hakkında eğitim alarak boş vakitlerini daha verimli geçirecek.

Ayrıca, ilçe sakinleri, tüm etkinliklerin ve kursların ücretsiz olarak verileceği İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’ne 344 09 21 numaralı telefondan ulaşabilecek.

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